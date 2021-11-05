Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 ноября 2021 12:23

В Тверской области коронавирусом заболело 399 человек

На изоляции находятся более 11 000 больных
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Тверской области продолжает активно наступать.

Коронавирус в Тверской области продолжает активно наступать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 5 ноября, оперштаб по борьбе с коронавирусом, обнародовал новые данные по развитию пандемии на территории Тверской области.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 399 жителей Тверской области.

С учётом выздоровевших (248 за сутки) и умерших (3 человека), на изоляции (на больничном или дома) находятся 11 663 больных.

Самый высокий уровень заболевания в Твери. 173 жителя областного центра добавили негативных цифр в статистику.