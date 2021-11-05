В Тверской области коронавирусом заболело 399 человек

Коронавирус в Тверской области продолжает активно наступать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 5 ноября, оперштаб по борьбе с коронавирусом, обнародовал новые данные по развитию пандемии на территории Тверской области.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 399 жителей Тверской области.

С учётом выздоровевших (248 за сутки) и умерших (3 человека), на изоляции (на больничном или дома) находятся 11 663 больных.

Самый высокий уровень заболевания в Твери. 173 жителя областного центра добавили негативных цифр в статистику.