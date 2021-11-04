Четыре автобуса временно меняют маршруты в Твери

Маршруты поменяют всего на один день. Фото: Виктория ТУШКОВА

5 ноября временно изменится схема движения автобусов №33, №2, №202 и №227. Ходить по изменённым маршрутам автобусы будут с 8:00 до 15:00, затем вернутся к прежней схеме движения, сообщает «Транспорт Верхневолжья».

Автобус №33 «Торговый центр «Глобус» - Мигалово» пройдёт до пл. Капошвара, затем по пр-ту Чайковского, ул. Коминтерна, ул. Макарова, ул. Спартака и далее по маршруту. Автобусы №2 «Южный – Мигалово», №202 «Мясокомбинат – Дмитровское» и №227 «Тверь – Прудище» проследуют по ул. Коминтерна, ул. Макарова, ул. Спартака и далее - по маршруту. В обратном направлении автобусы будут ходить также.