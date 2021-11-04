Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 ноября 2021 13:36

В автобусах Тверской области появились агитки-страшилки про коронавирус

Листовки с предупреждением об опасности ковида и призывом вакцинироваться расклеены в салонах
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Как никогда актуально - заболеваемость растёт не по дням, а по часам.

Как никогда актуально - заболеваемость растёт не по дням, а по часам.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В тверских синих автобусах появились листовки, призывающие серьёзнее относиться к угрозе коронавируса. Это как никогда актуально - заболеваемость растёт, 4 ноября был побит очередной рекорд - 401 случай за сутки.

"Ковид убивает! Не будьте беспечными - сделайте прививку от коронавируса!" - призывает листовка. Прививку в регионе можно сделать в пунктах вакцинации. Их становится больше - два новых пункта открылись в городской больнице №6. Записаться на прививку можно через "Госуслуги" или по телефону 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Права не имеете! Я до губернатора дойду!»: В автобусах Твери начали штрафовать антимасочников

«КП»-Тверь» вместе с сотрудниками полиции отправилась в рейд по ловле нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Далее...