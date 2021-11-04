В автобусах Тверской области появились агитки-страшилки про коронавирус

Как никогда актуально - заболеваемость растёт не по дням, а по часам. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В тверских синих автобусах появились листовки, призывающие серьёзнее относиться к угрозе коронавируса. Это как никогда актуально - заболеваемость растёт, 4 ноября был побит очередной рекорд - 401 случай за сутки.

"Ковид убивает! Не будьте беспечными - сделайте прививку от коронавируса!" - призывает листовка. Прививку в регионе можно сделать в пунктах вакцинации. Их становится больше - два новых пункта открылись в городской больнице №6. Записаться на прививку можно через "Госуслуги" или по телефону 122.

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