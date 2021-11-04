В реках Тверской области московские ихтиологи нашли личинок миног

«Добыча» учёных-ихтиологов. Фото участников экспедиции ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, vk.com/clgzap

В конце октября Тверскую область посетили ихтиологи из лаборатории поведения низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции академика Северцова. Учёные проводили исследования фауны миног Центрально-Лесного заповедника.

Целью работ был поиск мест обитания личинок речной миноги и поиск участков рек пригодных для её нереста. Ихтиологи обследовали четыре реки - верховья Тудовки и Межи и среднее течение рек Жукопа и Тюзьма.

Отлов личинок. Фото участников экспедиции ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, vk.com/clgzap

- Во всех исследованных реках были обнаружены личинки миног. Популяции их малочисленные, вероятно, из-за многочисленных бобровых плотин, которые приводят к заболачиванию русла, - рассказывает научный сотрудник ИПЭЭ имени Северцова Александр Звездин.

Что это за миноги, точно определить не удалось - из-за отсутствия выраженных видовых признаков. Учёные предположили, что в личинки из Тудовки - это характерная для данных мест речная минога Lampetra fluviatilis, а личинки из Межи, Жукопы и Тюзьмы – вполне могут оказаться видом Eudontomyzon sp. Такие миноги обычно живут южнее, ранее их не находили на территории Тверской области. Исследования продолжат в мае 2022 года, во время нереста миног. Тогда их вид и уточнят.