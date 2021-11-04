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Общество4 ноября 2021 9:36

В День народного единства в Твери пройдут выставки, конкурсы и фестиваль национальных культур

Отправляясь на мероприятие, не забывайте надеть маску
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Устраивать большие праздники не позволяет эпидемическая обстановка.

Устраивать большие праздники не позволяет эпидемическая обстановка.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4 ноября Тверь отпразднует День народного единства рядом мероприятий. Все события довольно скромного масштаба - устраивать большие праздники не позволяет эпидемическая обстановка.

Праздничная программа «Мы - единая страна» состоится в 13:00 во Дворце культуры посёлка Литвинки.

Молодёжная акция «В единстве – сила» запланирована на 14:00 на улице Трёхсвятской, у торгового центра.

Тверской фестиваль национальных культур «В единстве наций - сила народа!» пройдёт в 15:00 в ДК «Химволокно».

Программу, посвящённую Дню народного единства представит Тверской городской музейно-выставочный центр: в 15:00 - мастер-класс для детей по созданию композиции в нетрадиционной технике, в 16:00 - экскурсия по выставке «Тверской нотариат. История. События. Люди».

Конкурс рисунка «Нам хорошо вместе» пройдёт в клубе по месту жительства «Родник» (п. Химинститута).