В День народного единства в Твери пройдут выставки, конкурсы и фестиваль национальных культур

Устраивать большие праздники не позволяет эпидемическая обстановка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4 ноября Тверь отпразднует День народного единства рядом мероприятий. Все события довольно скромного масштаба - устраивать большие праздники не позволяет эпидемическая обстановка.

Праздничная программа «Мы - единая страна» состоится в 13:00 во Дворце культуры посёлка Литвинки.

Молодёжная акция «В единстве – сила» запланирована на 14:00 на улице Трёхсвятской, у торгового центра.

Тверской фестиваль национальных культур «В единстве наций - сила народа!» пройдёт в 15:00 в ДК «Химволокно».

Программу, посвящённую Дню народного единства представит Тверской городской музейно-выставочный центр: в 15:00 - мастер-класс для детей по созданию композиции в нетрадиционной технике, в 16:00 - экскурсия по выставке «Тверской нотариат. История. События. Люди».

Конкурс рисунка «Нам хорошо вместе» пройдёт в клубе по месту жительства «Родник» (п. Химинститута).