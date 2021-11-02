Климатолог назвал туман в Твери радиационным и угрожающим окружающей среде

Затяжной туман, окутавший Тверь 2 ноября, может загрязнить окружающую среду, сообщил климатолог. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Климатолог Александр Шувалов назвал затяжной туман, окутавший столичный и прилегающий к нему регионы, в том числе и Тверь, 2 ноября, радиационным и угрожающим загрязнением окружающей среды. Об этом специалист завил в интервью журналистам.

- Бывают ситуации, которые связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя, когда образуется инверсия, то есть приземный слой становится холоднее, чем на высоте, предположим, 300—500 м. В итоге получается, что вот этот слой как бы заперт. Выше него все загрязнения, которые раньше поднимались вверх и растворялись, заперты в нижнем приземном слое, — пояснил Александр Шувалов.

Он так же рассказал о причинах ноябрьского затяжного тумана в столице и прилегающих регионах, в том числе и в Твери.

Климатолог заявил, что такой туман называется радиационным. Он возникает когда, слой, находящийся близко к земле, сильно выхолаживается при сильном инфракрасном излучении.

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