Самым любимым врачом жителей Твери стала Наталья Хушакова

Итоги конкурса симпатий пациентов Твери. Фото: скрин с сайта конкурса

Врач клинической детской больницы номер 2 Наталья Хушакова стала самым любимым доктором жителей Твери по итогам конкурса симпатий пациентов, который проходил с 1 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году Тверь во второй раз принимала участие в конкурсе, который проходит в разных регионах России с 2012 года.

За 31 день голосования на сайте конкурса зарегистрировалось 1980 новых пользователей, которые оставили 1890 признаний, а также более 600 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 74 рисунка в поддержку любимых докторов.

В этом году победителями стали 10 медиков – представители всех медицинских учреждений, которые приняли участие в конкурсе. Больше всех голосов благодарных пациентов досталось врачу Наталье Хушаковой.

Ознакомиться с результатами можно на сайте: Наш любимый врач Тверь.

Организаторы конкурса отмечают, что в рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший, победитель получает статус «Самого любимого врача». При этом остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку будут сказаны тёплые слова и добрые отзывы от пациентов.

Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Оно приурочено к Международному дню педиатра, который в этом году отмечается 20 ноября.

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