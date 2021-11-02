А продукты всё дорожают.... Фото: Рустем АХУНОВ

О структуре семейных трат на продукты питания рассказал Тверьстат. Согласно исследованию, проведённому специалистами статистического ведомства, в среднем каждый житель Тверской области тратит на еду 6649 рублей в месяц.

В "продуктовом бюджете" каждого тверичанина наибольший вес имеют расходы на покупку мяса и мясопродуктов - 27,8% от общей суммы. 15,6% уходят на овощи-фрукты, 14,6% - на "молочку", 12,6% - на хлебобулочные изделия и 7% - на сладости и сахар. Остальные 22,4% мы тратим на покупку разных других продуктов, которые не разделили на отдельные категории.

Подсчёты специалисты произвели по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области во 2 квартале 2021 года.