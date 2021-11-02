В Тверской области скончался награждённый орденом Мужества ветеран прокуратуры Юрий Татинцев

Старший советник юстиции Юрий Татинцев скончался на 68-м году жизни. Фото: epp.genproc.gov.ru

Ветеран прокуратуры, старший советник юстиции Юрий Татинцев скоропостижно скончался 1 ноября 2021 года на 68-м году жизни. Некролог опубликовала областная Прокуратура. О причине смерти не сообщается.

В органах прокуратуры Юрий Сергеевич работал с 1985 года. Начал свою карьеру стажёром, продолжил в должности помощника и старшего помощника Кимрского межрайонного прокурора. С 2000 по 2012 годы возглавлял Бологовскую межрайонную прокуратуру, позже - Кашинскую межрайонную прокуратуру.

Юрий Татинцев награждён орденом Мужества: в 1987 году он выполнял правительственное задание по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ордена был удостоен Указом Президента РФ от 26 января 2008 года за проявленный героизм.

"Его отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Юрий Сергеевич поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области", - пишут о Юрии Татинцеве коллеги в некрологе.

Прощание с Юрием Татинцевым состоится в среду (3 ноября) в 10:30 у Преображенского собора в Кимрах (ул. Урицкого, 65).

"КП"-Тверь" выражает соболезнования близким и коллегам Юрия Сергеевича.