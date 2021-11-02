На очистку снега будущей зимой в Твери потратят более 41 млн рублей

На уборку снега в каждом районе Твери планируется потратить по 10 млн 410 тыс. рублей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На сайте госзакупок размещено четыре аукциона на выполнение работ по очистке снега в Твери будущей зимой. Заказчик - МУП "ЖЭК". На очистку от снега каждого района Твери (Центрального, Заволжского, Пролетарского и Московского) планируется потратить по 10 млн 410 тыс. рублей - это максимальная цена контракта. Всего - 41 млн 640 тыс. рублей.

Подать свои заявки подрядчики должны до 17 ноября. Итоги торгов будут подведены 29 ноября. Согласно техзаданию, подрядчик будет обязан обеспечить нормативное состояние проезжей части дорог, мостов и путепроводов, очищать от снега, грязи и льда (в том числе вручную, силой дворников) тротуары, поребрики, дорожные лотки, пешеходные ограждения, дорожные знаки и информационные щиты. Вывоз снега должен осуществляться на подготовленный снежный полигон.