Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 13:00

На очистку снега будущей зимой в Твери потратят более 41 млн рублей

На сайте госзакупок размещены лоты по поиску субподрядчика для зимней уборки города
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На уборку снега в каждом районе Твери планируется потратить по 10 млн 410 тыс. рублей

На уборку снега в каждом районе Твери планируется потратить по 10 млн 410 тыс. рублей

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На сайте госзакупок размещено четыре аукциона на выполнение работ по очистке снега в Твери будущей зимой. Заказчик - МУП "ЖЭК". На очистку от снега каждого района Твери (Центрального, Заволжского, Пролетарского и Московского) планируется потратить по 10 млн 410 тыс. рублей - это максимальная цена контракта. Всего - 41 млн 640 тыс. рублей.

Подать свои заявки подрядчики должны до 17 ноября. Итоги торгов будут подведены 29 ноября. Согласно техзаданию, подрядчик будет обязан обеспечить нормативное состояние проезжей части дорог, мостов и путепроводов, очищать от снега, грязи и льда (в том числе вручную, силой дворников) тротуары, поребрики, дорожные лотки, пешеходные ограждения, дорожные знаки и информационные щиты. Вывоз снега должен осуществляться на подготовленный снежный полигон.