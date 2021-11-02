Сильный туман ожидается в Тверской области утром 2 ноября

Тверскую область укроет туманом. Фото: Алина ПЕТРОВА

Утром 2 ноября в Тверской области ожидается туман с видимостью от 300 до 800 метров. Об этом сообщили в Тверском Гидрометцентре. В связи с этим ГУ МЧС по Тверской области объявило в регионе экстренное предупреждение.

Также в связи с туманом Гидрометцентр России объявил в Тверской области повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.

Отметим, что «желтый» уровень опасности объявлен почти во всем Центральном федеральном округе.

Водителей просят внимательнее отнестись к прогнозу погоды и соблюдать ПДД.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям правила движения в тумане: отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство аварий в таких погодных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Туман скрадывает расстояние – снизьте скорость.

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