Трихолог из Твери сравнила интенсивность выпадения волос после коронавируса с химиотерапией

Трихолог Елизавета Некрасова считает, что потеря волос при коронавирусе не фатальна - волосы восстановятся. Фото: ТИА/из личного архива героя публикации

Трихолог из Твери сравнила выпадение волос при коронавирусе с химиотерапией. Об этом доцент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии Тверского государственного медицинского университета, дерматолог и трихолог Елизавета Некрасова рассказала в интервью ТИА.

Проблема выпадения волос, с которой сталкиваются почти все пациенты, перенёсшие коронавирус, была затронута в числе прочих причин облысения.

-Среди пациентов, перенёсших COVID-19, выпадением волос страдают около 30% людей. Причём количество выпавших волос не зависит от степени тяжести перенесённой болезни, - пояснила трихолог Некрасова.

Врач также сравнила интенсивность выпадения волос после коронавируса с аналогичным выпадением у пациентов после химиотерапии.

Связь вирусных заболеваний и потеря волос пока до конца не изучена. Врачебное сообщество придерживается такого мнения, что иммунная система в борьбе с вирусом начинает атаковать собственные клетки, в том числе клетки волосяного фолликула. Это дополняется их гипоксией и нарушением циркуляции крови в сосудах, питающих волос.

Однако, врач успокоила - в случае с коронавирусом выпадение обратимо. Волосы вновь начинают отрастать в течение нескольких месяцев.

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