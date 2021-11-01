Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с ростом числа резидентов ОЭЗ «Завидово»

Игорь Руденя на заседании экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области. Фото: ПТО

Глава тверского региона Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с принятым решением о расширении списка резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Об этом со ссылкой на сайт фонда развития общественных связей «Петербургская политика» сообщило областное правительство.

Напомним, что новым резидентом ОЭЗ «Завидово» стала компания «Завидово Парк». Решение было принято на заседании экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области. Его 27 октября провёл губернатор.

Одним из ключевых объектов комплекса «Завидово Парк» станет круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. За 10 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 млрд рублей.

«Завидово – один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», - считает губернатор Игорь Руденя.

Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта - более 32 млрд рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Новый резидент ОЭЗ «Завидово» сможет получить ряд преференций, в их числе освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на 5 лет.

Кроме того, областным правительством принято решение снизить для новых участников ОЭЗ ставки налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, до 12,5%.

Также на прошлой неделе правительством региона принято решение направить часть сэкономленных на обслуживании госдолга средств на создание инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Раслово». На эти цели планируется выделить 97,3 млн рублей. Объем частных инвестиций в новые проекты на этой площадке превысит 9,1 млрд рублей. Планируется создание более 1100 рабочих мест.

Кроме того, в минувшую пятницу региональная власть выделила компаниям «Герс Технолоджи» и «Фодеско-МАК» участки в инновационно-промышленном парке «Боровлево-3». Там построят центр разработки и производства оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, а также завод по выпуску комплектующих для пресс-форм и штампов. Оба резидента «Боровлево 3» смогут воспользоваться набором налоговых преференций, предоставленных регионом.