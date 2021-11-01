В Конаково Тверской области горит деревянный дом, где ночевали бездомные

Горит здание в Конаково на улице Жилкооп. Фото: предоставлено Мариной Герасимовой

Днём 1 ноября в Конаково Тверской области произошёл пожар - загорелось деревянное нежилое здание по адресу улица Жилкооп, 13. На месте работают пожарные. Как сообщили в региональном главке МЧС, это заброшенное здание. Местная жительница, ставшая очевидцем событий, рассказала "КП"-Тверь", что здание раньше было жилым домом, но в последнее время там обитали люди без определённого места жительства. Подробности произошедшего пока выясняются.

На месте работают пожарные. Фото: предоставлено Мариной Герасимовой