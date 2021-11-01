В гипермаркеты Твери пускают без QR-кодов

В тверские гипермаркеты снова пускают без предъявления qr-кодов о прохождении вакцинации.

Ночью 1 ноября гипермаркеты Твери начали пускать посетителей без предъявления QR-кодов. Срок действия губернаторского постановления, предписывающего ввести коды на четыре дня истёк.

Напомним, согласно постановлению губернатора Тверской области, система QR-кодов действовала в регионе с 28 по 31 октября на входе в торгово-развлекательные центры, торговые центры, расположенные на площади более 1000 кв. м на территории городского округа город Тверь либо более 800 кв. м на территориях иных муниципальных образований Тверской области.

Будет ли продление? Пока неясно. В региональном Роспотребнадзоре «КП»-Тверь» пояснили, что, решение, возможно, будет принято на региональном оперштаба, который должен состояться в ближайшие дни. Почему коды вводили лишь на четыре дня, официально власти это не комментируют, но среди предпринимателей бытует мнение - чтобы не пустить в гипермаркеты москвичей, которые поедут на выходные на дачи через Тверскую область и тем самым остановить ещё больший рост заражения коронавирусом.

Напомним, рост пока продолжается 1 ноября оперштаб обнародовал цифру в 398 заболевших за сутки.

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