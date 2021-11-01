В Конаково Тверской области на набережной Волги установили Г-образные фонари

Снимок набережной. Фото: ПТО

В городе Конаково частично благоустроили набережную Волги. Проект преображения территории в 2020 году вошел в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В итоге на благоустройство набережной были выделены федеральные средства.

Проект включает в себя создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон, обустройство пешеходных и велодорожек, установку 100 малых архитектурных форм (парковых скамеек, урн и др.), обеспечение освещения и видеонаблюдения.

В сентябре этого года ход работ на объекте проинспектировал губернатор Игорь Руденя.

- Программа благоустройства общественных пространств была инициирована нашими гражданами и поддержана Президентом страны. Я уверен, что это место должно стать одним из самых любимых у жителей Конаково, гостей, которые сюда приезжают. Здесь очень красивая природа, то редкое место, где в городской черте растут вековые сосны. В сочетании с Волгой это даёт настоящее понимание, что такое Тверская область, что такое Центральная Россия, - сказал тогда после осмотра набережной Игорь Руденя.

На данный момент завершен первый этап благоустройства. К примеру, на набережной установлены новые фонари, выполненные в современном лаконичном стиле. По форме они напоминают букву "Г".

СПРАВКА КП

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Работы ведутся в шести городах: Конаково, Бежецке, Калязине, Осташкове, Нелидово и Торопце.

В 2021 году победителями конкурса признаны ещё пять городов Тверской области: Кашин, Кимры, Удомля, Вышний Волочёк и Ржев.