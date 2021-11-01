За девять месяцев в Тверской области бензин подорожал на 4,69%

Среди 18 регионов ЦФО, по средним ценам на бензин Тверская область в сентябре занимала 16 место. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области с января по сентябрь бензин подорожал в среднем на 4,69%, дизельное топливо - на 3,25%, газомоторное - на 29,39%. Таковы данные Тверьстата.

Среди марок бензина быстрее всего дорожает АИ-98. За девять месяцев он вырос в цене на 6,08%. Марка АИ-95 подорожала на 4,05%, АИ-92 - на 4,67%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по средним ценам на бензин Тверская область в сентябре занимала 16 место. Максимальные цены в Москве – 50,25 рублей за литр, минимальные – в Ярославской области – 47,35. По бензину марки АИ-92 Тверская область занимала 13 место, марки АИ-95 – 14-е, марки АИ-98 – 4-е.

Цены на дизельное топливо в Тверской области в сентябре показали максимальное значение в ЦФО, минимальные – в Калужской области – 47,45 рублей за литр. Цены на газовое моторное топливо в Тверской области в сентябре показали минимальное значение в ЦФО.