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Происшествия1 ноября 2021 9:08

В аварии с лосем на трассе «Золотое кольцо» в Тверской области пострадали два человека

У пострадавших сотрясение мозга, лось погиб
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Иномарка сильно пострадала. Фото: ГИБДД по Тверской области

Иномарка сильно пострадала. Фото: ГИБДД по Тверской области

Авария с лосем произошла поздним вечером 31 октября на 1164 километре трассы "Золотое кольцо" в Старицком районе. Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

Иномарка «Хендай» на полном ходу столкнулась с перебегавшим дорогу лосем. Машину взбросило с трассы в придорожную лесополосу. При столкновении пострадали водитель иномарки 1996 года рождения и пассажир 1995 года рождения. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Лось погиб.

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Лось погиб. Фото: ГИБДД по Тверской области

Лось погиб. Фото: ГИБДД по Тверской области