В Твери и её окрестностях скорректируют несколько маршрутов автобусов

Немного изменятся как сами некоторые маршруты, так и расписание движения. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 1 ноября будет скорректировано расписание движения и маршруты некоторых автобусов «Транспорта Верхневолжья» Твери и Калининского района. Как сообщил областной Минтранс, изменения по просьбе граждан произойдут на маршрутах №55, №101, №102, №115, №121, №137, №228.

Маршрут №55 «Улица Левитана – микрорайон Радужный» будет проходить от Бурашевского шоссе по улице Можайского, улице Левитана, улице Королева, бульвару Гусева, снова по улице Можайского до конечного пункта «Улица Левитана». В обратном направлении – от улицы Левитана по улице Можайского, бульвару Гусева, улице Королева, улице Левитана и далее по маршруту до микрорайона «Радужный»

С 1 ноября вводится зимнее расписание на маршрутах №102 «Тверь – Березка» (автобусы будут выполнять ежедневно пять рейсов), №121 «Тверь – СНТ «Синтетик» (ежедневно будет четыре рейса до СНТ «Синтетик» и четыре рейса до Савватьевского зверосовхоза)

На маршруте №115 «Тверь – Петровское» рейс в 20:15 будет выполняться в 20:25.

На маршруте №137 «Тверь – Нестерово» первый рейс из села Нестерово будет выполняться в 7:15, вечерний рейс из Твери – в 17:20. Также будет добавлен дополнительный рейс из Твери в 11:30, из Нестерово - в 13:05.

На маршруте №228 «пос. Аввакумово – улица Левитана» при движении из Аввакумово автобусы будут проезжать микрорайон Южный по улице Можайского, бульвару Гусева, улице Королева, улице Левитана до конечной остановки «Улица Левитана». В обратном направлении автобусы будут следовать от остановки «Улица Левитана дом №42» по улице Левитана, улице Королева, бульвару Гусева и далее по маршруту до Аввакумово.

Маршрут №101 «Тверь (Речной вокзал) – Александровка» в зимний период работать не будет. Как и в прошлом году, участок через Новые Дачи будет обслуживать маршрут №110 «Тверь – Восток».

Также незначительные изменения произойдут на маршрутах №15, №33, №43, №44, №104, №110, №113, №119, №135, №136, №139, №141, №143.

С обновленным расписанием маршрутов общественного транспорта Твери и Калининского района можно ознакомиться на сайте Минтранса региона.