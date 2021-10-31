Тверской театр кукол показал спектакль на всероссийском фестивале и снял смешное видео

Эпизод спектакля. Из зала сцены с морем да и другие смотрятся очень атмосферно. Фото: предоставлено Тверским государственным театром кукол.

28 октября в Москве на сцене Театрального Центра на Страстном бульваре был представлен спектакль Тверского театра кукол "Сказка о рыбаке и рыбке" по мотивам знаменитого произведения Александра Пушкина. Публике постановка понравилась - в адрес труппы прозвучали громкие аплодисменты.

Артисты-кукольники из столицы Верхневолжья съездили и показали свое мастерство в Москве, став участниками фестиваля молодой режиссуры "Артмиграция - детям". Он проводится с 2013 года, и наш театр не в первый раз показывает там свои спектакли.

"Сказку о рыбаке и рыбке"поставила молодой режиссер Людмила Федорова из Санкт-Петербурга.

Эпизод спектакля. Фото: предоставлено Тверским государственным театром кукол.

Как узнала "КП"-Тверь", это первое сотрудничество Людмилы с тверским театром.

По словам самого режиссера, опыт вышел позитивным.

А творческая группа театра, которая воплощает в жизнь идеи Людмилы, сняла небольшой забавный видеоролик -приглашение на спектакль. Он прилагается в конце заметки.

Сам же спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» - яркие декорации, характерные куклы, необычные художественные решения. И, как утверждает режиссер, он не только для детей.