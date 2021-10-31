В Тверской области погиб КВНщик и шоумен Степан Киселев

О Степане Киселеве вспоминают как о добром отзывчивом человеке. Фото: VK/Официальная лига КВН "Верхневолжье"

Официальная лига КВН "Верхневолжье" поделилась горестной новостью - 30 октября не стало известного в Тверской области ведущего, шоумена и КВНщика Степана Киселева. Ему было всего 33 года.

Степан был выпускником Тверского государственного технического университета, сам играл в КВН, тренировал тверские команды Клуба Веселых и Находчивых. Вел различные праздничные мероприятия.

- Он был добрым, отзывчивым и очень много привнёс, дал знания многим начинающим КВНщикам Твери и Тверской области, - написано в посте о Степане Киселеве.

По нашим сведениям, КВН-щик погиб из-за несчастного случая - удара током.

Прощание со Степаном Киселевым пройдет в городе Вышний Волочек. Подробности - в официальной группе лига КВН "Верхневолжье".