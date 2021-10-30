В Тверь приехали казаки со всей России. Фото: ПТО

В Тверь приехали носители казачьей культуры со всей России. В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходит трехдневный Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.

В наш город приехали специалисты методических центров, учреждений культуры,

руководители отделов казачьей культуры и народных ансамблей, педагоги, хормейстеры, организаторы массовых мероприятий Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного округов.

Для собравшихся организованы мастер-классы по народно-сценической хореографии и мужской воинской культуре, вокалу, традиционному казачьему костюму, бытовой и народно-сценической хореографии и прочее.

Организатором выступило Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», войсковое казачье общество «Центральное казачье войско».