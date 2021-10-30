Коронавирус в Тверской области отступать не спешит. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области на больничном и самоизоляции из-за коронавируса 11 034 человека.

Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заразой на 30 октября 2012 года.

Всего за минувшие сутки регионе заболело 398 человек, выздоровело 304 пациента, 8 человек умерли. Число изолированных за сутки увеличилось на 86 человек.

Число заболевших в Твери увеличилось на 155 человек за сутки.

Таким образом, статистика показывает продолжающийся рост заболевания.

Вакцинацию от коронавируса в регионе сделали 462 375 человек, за последние сутки - 5 483 человека.