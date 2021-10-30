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Звезды30 октября 2021 10:49

В Твери завершается конкурс любительских фильмов «Земля Тверская»

Не смотря на критическую ситуацию с пандемией коронавируса, отменять конкурс не стали
Олег ХАДАЕВ
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На конкурсе, традиционно, много молодых авторов. Фото: Полина Селезнёва/odnt-tver.ru

На конкурсе, традиционно, много молодых авторов. Фото: Полина Селезнёва/odnt-tver.ru

Сегодня, 30 октября, в Тверском областном Доме народного творчества завершается 54-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская».

Уже в 13.30 начнется церемония награждения победителей.

Участниками конкурса традиционно стали детские и взрослые видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы.

В этом году на конкурс заявился 51 участник из 20 муниципалитетов Тверской области, и из Москвы.

Не смотря на критическую ситуацию с пандемией коронавируса в Тверской области, отменять конкурс не стали.