В Твери завершается конкурс любительских фильмов «Земля Тверская»

На конкурсе, традиционно, много молодых авторов. Фото: Полина Селезнёва/odnt-tver.ru

Сегодня, 30 октября, в Тверском областном Доме народного творчества завершается 54-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская».

Уже в 13.30 начнется церемония награждения победителей.

Участниками конкурса традиционно стали детские и взрослые видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы.

В этом году на конкурс заявился 51 участник из 20 муниципалитетов Тверской области, и из Москвы.

Не смотря на критическую ситуацию с пандемией коронавируса в Тверской области, отменять конкурс не стали.