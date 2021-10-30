Заслуженнный художник России Вячеслав Столяров скончался в Твери от коронавируса

Вячеслав Петрович Столяров. Фото: VK/vstolyatov1946

29 октября в тверской больнице на 76-м году жизни скончался живописец, заслуженный художник России, заслуженный работник культуры России Вячеслав Столяров. Об этом сообщило Тверское отделение «Союза художников России». Знакомые, близко знавшие художника рассказали, что он умер от коронавируса.

Вячеслав Петрович очень известен в художественном сообществе Твери, не только как живописец, основной темой творчества которого были пейзажи, но и как педагог. Не один десяток лет преподавал он в Тверском художественном училище имени Венецианова живопись и композицию, воспитал и выпустил много талантливых художников. Преподавал Столяров и в столичных художественных учебных заведениях. Много экспонировался.

Произведения Вячеслава Столярова хранятся в фондах Союза художников России, Тверской областной картинной галереи в частных собраниях США, Франции, Германии, Нидерландов, Сирии, Египта, Украины и России и других фондах.

О времени и месте прощания пока не сообщается.

Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича Столярова.

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