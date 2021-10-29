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Происшествия29 октября 2021 19:29

В Твери на улице Писарева горел жилой дом

На месте работают сотрудники МЧС, погибших нет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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На месте работали звенья газодымозащитной службы.

На месте работали звенья газодымозащитной службы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заволжском районе Твери, на улице Писарева, вечером 29 октября произошёл пожар в одноэтажном доме. В доме проживает несколько семей.

На месте работали звенья газодымозащитной службы. Никто не погиб, пожарные вывели всех людей на воздух и передали медикам. Угрозы соседним зданиям не было.

По информации регионального главка МЧС, огонь пожарные локализовали в 18:18. Открытое пламя ликвидировано в 18:58, после чего огнеборцы продолжили разбор и пролив.