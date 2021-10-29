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Общество29 октября 2021 16:05

В Тверской области у двух енотовидных собак выявили бешенство

Случаи выявлены в Бельском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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У енотовидных собак выявили бешенство

У енотовидных собак выявили бешенство

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у двух енотовидных собак выявлено бешенство.

Пробы патологического материала животных были отобраны в 7 километрах на восток от деревни Чичаты Бельского района Тверской области в урочище Бор. Заявка поступила от Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям и Государственной инспекции по ветеринарии.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.