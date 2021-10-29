Дедушка попросил, чтобы мать внучки лишили родительских прав в Тверской области

Суд лишил мать родительских прав Фото: архив "КП"

В прокуратуру с заявлением о нарушении прав несовершеннолетней внучки обратился житель Удомли.

Установлено, что мать девочки уклоняется от ее воспитания, не заботится о физическом, психическом и нравственном развитии, материально не обеспечивает.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о лишении матери несовершеннолетней родительских прав и взыскания с нее алиментов.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.