Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 13:26

В прокуратуре Тверской области состоится прием предпринимателей

Мероприятие пройдет онлайн 9 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото: архив "КП"

В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото: архив "КП"

9 ноября прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Прием будет проходить путем исходящего вызова по Skype на логин заявителя с 9:00 до 10:00 утра.

Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине необходимо предоставить по тел.: (4822) 50-60-32.