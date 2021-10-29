В прокуратуре Тверской области состоится прием предпринимателей

В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото: архив "КП"

9 ноября прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Прием будет проходить путем исходящего вызова по Skype на логин заявителя с 9:00 до 10:00 утра.

Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине необходимо предоставить по тел.: (4822) 50-60-32.