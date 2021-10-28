Электромонтер упал с высоты, когда закрывал окна в спортзале университета в Твери

Монтер упал с высоты Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Твери электромонтер получил травмы, сорвавшись с высоты 2,5 метра, при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Тверском госуниверситете.

После монтажа светильников в спортзале, мужчина решил закрыть окна в помещении и упал.

- В ТвГУ не обеспечена безопасность работников при эксплуатации оборудования при осуществлении технологических процессов. Работник был допущен до проведения работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска на производство работ, без составления технологической документации, - сообщили подробности ЧП в Государственной инспекции труда Тверской области.

Также установлен ряд сопутствующих причин, в частности, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, использование работника не по специальности.

За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.