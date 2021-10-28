Несчастный случай с фельдшером произошел на территории больницы в Тверской области

Фельдшер получила серьезные травмы в больнице Фото: Иван ВИСЛОВ

Государственная инспекция труда в Тверской области провела расследование тяжелого несчастного случая, который произошел в здании инфекционного корпуса Андреапольской ЦРБ.

Во время рабочей смены, выходя на вызов из здания скорой помощи, фельдшер споткнулась о неровную поверхность и упала, получив тяжелую производственную травму.

- Основная причина произошедшего несчастного случая: неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, - уточнили в трудовой инспекции. - За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в правоохранительные органы.