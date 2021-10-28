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Общество28 октября 2021 17:57

Директор предприятия в Тверской области задолжал сотрудникам 177 000 рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Работникам предприятия не выплачивали зарплату вовремя

Работникам предприятия не выплачивали зарплату вовремя

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки установлено, что директор местного предприятия имет перед сотрудниками задолженность по заработной плате в сумме 177 000 рублей.

В адрес директора внесено представление, по результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

В отношении юрлица и директора возбуждены дела об административном правонарушении и направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда Тверской области.