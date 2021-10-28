Директор предприятия в Тверской области задолжал сотрудникам 177 000 рублей

Работникам предприятия не выплачивали зарплату вовремя Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки установлено, что директор местного предприятия имет перед сотрудниками задолженность по заработной плате в сумме 177 000 рублей.

В адрес директора внесено представление, по результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

В отношении юрлица и директора возбуждены дела об административном правонарушении и направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда Тверской области.