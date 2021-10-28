В Твери отремонтировано 68 из 70 объектов улично-дорожной сети

В Твери идет приемка отремонтирванных дорог Фото: администрация Твери

В районах Твери завершается ремонтная дорожная кампания. Работы на 68 объектах из 70 полностью завершены. Идет приемка. Качество исполнения проверяет спецкомиссия.

Капитальный ремонт четырех автомобильных дорог общей протяженностью 4,3 км выполнен на 85%, полностью завершены работы на двух объектах капитального ремонта: улице 1-й Головинский вал и проезде у Областного родильного дома в микрорайоне «Южный».

На завершающем этапе участки на улице Седова, на проезде от Московского шоссе до ГОУ НПО «Профессиональный лицей №40» в Больших Перемерках.

Всего, в 2021 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы велись на 70 объектах протяжённостью более 61,6 км.