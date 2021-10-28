Игорь Руденя прокомментировал решения о новых антиковидных мерах в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

28 октября губернатор Игорь Руденя дал комментарий представителям СМИ относительно введения в Верхневолжье дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Игорь Руденя подчеркнул, что в каждом муниципалитете необходимо вести постоянный мониторинг ситуации:

- Важно организовать стабильную работу всех ресурсоснабжающих организаций и ведомств, учреждений здравоохранения, а также обеспечить безопасность детей и подростков.

С 21 октября в общественном транспорте и местах массового пребывания граждан проходит месячник по контролю за соблюдением масочного режима, нарушители привлекаются к административной ответственности. Так, штраф за проезд в автобусе без маски составляет от 1000 рублей, а юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 300 тыс.

С 28 октября на территории Тверской области начинает действовать ряд новых мер:

– в период с 28 по 31 октября при посещении ТРЦ и ТЦ (площадью от 1000 метров в Твери и от 800 метров в районах области) необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность;

– с 28 октября по 8 ноября в Тверской области вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных, развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00;

– с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 6.00 не допускается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос.

Губернатор рассказал о работе малого и среднего бизнеса в период нерабочих дней:

- Все предприятия малого и среднего бизнеса смогут работать при соблюдении антиковидных мер, это социальная дистанция, масочный режим, обработка помещений. При этом, на территории региона будут продолжены массовые рейды по предприятиям общественного питания, торговым точкам, развлекательным центрам с целью контроля за соблюдением установленных норм и правил.

Игорь Руденя призвал граждан пройти вакцинацию:

- Только так мы сможем сократить число смертей, тяжелых случаев и серьезных последствий после коронавирусной инфекции.

При этом губернатор заявил, что перед областным Минздравом области поставлена задача обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации. Во все прививочные пункты, расположенные в ТЦ или ТРЦ, граждане смогут пройти без предъявления соответствующих документов (QR-кодов, справок и иных медицинских документов).