Отремонтирован участок дороги между Тверской и Новгородской областями

Дорога соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области Фото: ПТО

В Максатихинском районе в рамках областной программы дорожных работ отремонтирован участок автодороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово.

Она соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области и является единственной дорогой, обеспечивающей транспортную доступность Лесного и населенных пунктов Лесного муниципального округа.

Ремонт проходит поэтапно. В 2021 году выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, а также устройство выравнивающего и верхнего слоев. На мосту через реку Синица на 21-ом км заменено асфальтобетонное покрытие, расчищена полоса отвода, отремонтированы съезды и автобусные остановки, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком.