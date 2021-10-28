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Происшествия28 октября 2021 13:16

Виновницей смертельного ДТП в Тверской области стала неопытная девушка-водитель

В Госавтоинспекции рассказала подробности аварии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Два человека доставлены в больницу, трое погибли Фото: УМВД России по Тверской области

Два человека доставлены в больницу, трое погибли Фото: УМВД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло около 8:20 утра 28 октября на 192-м км трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.

21-летняя девушка-водитель за рулем автомобиля "Лада Гранта" по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ", двигавшимся во встречном направлении.

От удара автомобили раскидало по разным сторонам дороги. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир ВАЗ, еще два пассажира пострадали и доставлены в медицинские учреждения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смотреть видеосюжет
Момент смертельного ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
Момент смертельного ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
Видео: vk.com/zubtsovsmi
Автомобили раскидало по разным сторонам дороги Фото: УМВД России по Тверской области

Автомобили раскидало по разным сторонам дороги Фото: УМВД России по Тверской области

Смотреть видеосюжет
Госавтоинспекторы рассказали о смертельном ДТП на трассе "Балтия" в Тверской области
Госавтоинспекторы рассказали о смертельном ДТП на трассе "Балтия" в Тверской области