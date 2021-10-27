В правительстве Тверской области - новый министр

В областном правительстве - новое назначение. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжения о кадровых назначениях в областном правительстве. На должность министра цифрового развития и информационных технологий назначен Сергей Снегирёв. В должности министра транспорта Тверской области продолжит работать Сергей Верхоглядов. На пост министра сельского хозяйства переназначен Константин Каравайный.

Министр-новичок Сергей Снегирёв окончил Тверской госуниверситет по специальности «Преподаватель истории высшей школы», Российский госуниверситет управления по специальности «Корпоративный менеджмент», прошёл обучение в РАНХиГС по программе «Руководитель цифровой трансформации».

До назначения на должность Сергей Снегирёв был и.о. замминистра цифрового развития и информационных технологий Тверской области. Ранее работал в Республике Дагестан, в том числе, занимал пост министра информатизации, связи и массовых коммуникаций.

Ранее пост тверского министра цифрового развития и информационных технологий занимал Артём Ажгиревич - зампред областного правительства.

Сергей Верхоглядов трудится в правительстве региона с 2019 года, в августе 2021 года был назначен руководителем министерства транспорта. С 2012 по 2017 годы являлся начальником управлений административно-транспортного контроля, пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта министерства транспорта Московской области. Затем руководил проектным офисом по организации автобусных перевозок АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Константин Каравайный на должности главы минсельхоза региона - с января 2020 года. Ранее занимал руководящие должности в АО Росагролизинг.