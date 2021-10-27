Роспотребнадзор призывает жителей Тверской области воздержаться от поездок и больше гулять

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов обратился к жителям региона в связи с предстоящими нерабочими днями.

- Нерабочие дни ввели для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Постарайтесь обдуманно и серьезно отнестись к предоставленной вам возможности. Не стоит отправляться в поездки, а вот прогулки на свежем воздухе очень полезны, - обратился глава ведомства.

В предстоящие выходные в Тверской области синоптики обещают потепление, а значит самое время воспользоваться последними тёплыми денёчками, прогуляться по лесу и провести время на природе с родными и близкими.

- Также появилась прекрасная возможность привиться от коронавирусной инфекции и гриппа, - отметил Арнольд Выскубов. - В данный момент именно разобщённость и вакцинация - это те два условия, при выполнении которых мы сможем улучшить ситуацию по заболеваемости коронавирусом.

Берегите своё здоровье и позаботьтесь о близких!