Тверских красавиц приглашают стать участницами конкурса красоты «Мисс Тверь-2022»

Кастинги на «Мисс Тверь-2022» стартуют в Твери. Фото: Алина ПЕТРОВА

В областной столице стартует набор участниц на традиционный ежегодный конкурс красоты «Мисс Тверь-2022». О предстоящих кастингах сообщили организаторы конкурса красоты.

- Не упусти свой шанс принять участие в самом ярком и интересном конкурсе нашего города, а так же получить звание самой красивой девушки Твери! - приглашают организаторы.

Требования к участницам:

- возраст от 16-25 лет

- рост от 170 см

- не замужем

- без татуировок.

Впереди у красавиц, прошедших кастинг, будет ещё ряд отборочных туров. Финал главного городского конкурса красоты пройдёт традиционно весной будущего года.

Что до антиковидных мер при проведении кастингов, организаторы заверяют, что все предусмотрели. Участницы кастинга будут приходить строго по записи. Кастинг будет проходить в режиме: один на один - участница и директор конкурса. Собеседование продлиться не более 15 минут.

Маски и замер температуры обязательны, будет и регулярная санитарная обработка помещения.

Напомним, победительницей конкурса в 2021 году красоты стала 18-летняя студентка Наталья Павлова. А "КП"-Тверь", как ежегодный информационный партнёр конкурса, вручила приз победительнице по версии читателей "Комсомолки"- Елизавете Клюшкиной.

Кастинги пройдут 10, 17 и 24 ноября в 18 часов по адресу: Тверь, ул. Московская, 26.

Предварительная запись на кастинг «Мисс Тверь-2022» по телефону: (4822) 75-19-19.

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