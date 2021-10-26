В ковидные госпитали Твери дополнительно закупят 17 аппаратов ИВЛ

В регионе дооснащают больницы. Фото: ПТО

Из резервного фонда правительства региона выделено 25,7 млн рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ. Они будут поставлены в инфекционные госпитали при горбольницах №1 и №7, а также в областной лечебно-клинический реабилитационный центр.

26 октября оснащение инфекционных госпиталей медоборудованием обсуждалось на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее диагностические комплексы УЗИ были приобретены для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой ЦРБ, а также для горбольницы № 7 Твери.

В областную клиническую больницу закуплены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов.