В ковидные госпитали Твери дополнительно закупят 17 аппаратов ИВЛ

В регионе дооснащают больницы.
Фото: ПТО
Из резервного фонда правительства региона выделено 25,7 млн рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ. Они будут поставлены в инфекционные госпитали при горбольницах №1 и №7, а также в областной лечебно-клинический реабилитационный центр.
26 октября оснащение инфекционных госпиталей медоборудованием обсуждалось на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Ранее диагностические комплексы УЗИ были приобретены для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой ЦРБ, а также для горбольницы № 7 Твери.
В областную клиническую больницу закуплены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов.