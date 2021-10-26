80-летняя пенсионерка из Твери лишилась 90 000 рублей поверив ненастоящей снохе

Мошенница выманила у несчастной женщины деньги, представившись её собственной снохой. Фото: Константин ИВШИН

80-летнюю жительницу Твери обманули мошенники. По телефону пенсионерке позвонила некая женщина и представилась её снохой - женой сына. Обмана пенсионерка от волнения не почувствовала, ведь лже-сноха сразу сообщила, что совершила ДТП. Мошенница уверяла, что ей срочно нужны деньги для возмещения ущерба.

Поверив её словам, пожилая женщина собрала деньги - 90 тысяч рублей - и передала их подоспевшему к ней домой курьеру. Лишь после этого она сообразила позвонить сыну, который сказал, что никакого ДТП его жена не совершала.

Пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска пытаются установить преступников.

"Мошенничества, совершаемые по схеме "родственник в беде" - это стандартная уловка аферистов. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков,- это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник", - советует пресс-службаУправления МВД по Тверской области.