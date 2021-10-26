Государственная жилинспекция проведет проверку после обрушения качелей в Твери

Прокуратура провела проверку Фото: архив "КП"

Прокуратура провела проверку по факту обрушения качелей на детской площадке у дома №8 по улице Планерной в Твери. Конструкция развалилась, когда на ней качался несовершеннолетний ребенок.

В ходе проверки установлено, что УК не проводила осмотры детского игрового комплекса на соответствие оборудования требованиям безопасности. Качели были технически неисправны.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора УК внесено представление. Качели демонтированы.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица управляющей организации.

Постановление прокурора вместе с материалами проверки направлено в Государственную жилищную инспекцию Тверской области для рассмотрения.