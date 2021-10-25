Известный тверской архитектор Валерий Тарасьянц погиб в ДТП

Валерий Тарасьянц на строительстве храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Фото: Спировское благочиние, vk.com/club64878830

24 октября в Твери погиб архитектор Валерий Тарасьянц. Его сбила машина на улице Шишкова. Валерию Ованесовичу было 67 лет.

Валерия Тарасьянца буду отпевать в храме Рождества Христова в Рыбаках (ул. Вольного Новгорода, 11), 27 октября, в 11.00. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети священник Сергий Дмитриев, близко знавший погибшего и занимавшийся вместе с ним восстановлением храма Ксении Петербуржской.

Валерий Ованесович Тарасьянц - член Союза архитекторов СССР (с 1983 года), лауреат Государственной премии Совета Министров СССР за 1985 год в области архитектуры и строительства. Среди прочего Валерий Тарасьянц занимался строительством храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в посёлке Спирово Тверской области, а также храма в честь праздника Похвалы Божией Матери в микрорайоне Юность (рядом с храмом Ксении Петербургской).

"КП" - Тверь" выражает соболезнования родным и близким Валерия Тарасьянца.

Напомним, ранее стало известно о смерти ещё одного тверского архитектора - Валерия Курочкина. Он скончался 23 октября от коронавируса. Отпевание Валерия Курочкина состоится также в среду, 27 октября, в 13:30, в храме Иоанна Предтечи ( Беляковский пер., 39/46).