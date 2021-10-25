Житель Ржева похитил из магазина 28 плиток шоколада

На фигуранта завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась администратор сетевого супермаркета в Ржеве и сообщила, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала 28 плиток шоколада.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина неоднократно совершал кражи и в других магазинах торговой сети. Ранее был судим за кражу.

В полиции фигурант пояснил, что шоколад продал. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.