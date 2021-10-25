В Тверской области открыто 18,7 тысяч вакансий на различные профессии

В Тверской области наиболее востребованы рабочие специальности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области с начала года службой занятости трудоустроено более 17,7 тысяч жителей региона, на общественные работы направлено 657 человек. Собственное дело зарегистрировали 68 бывших безработных, 1418 человек приступили к профобучению.

В настоящее время в регионе открыто порядка 18,7 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости, наиболее востребованы: инженеры, слесари, электросварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики - 5,6 тыс. вакансий.

1,3 тыс. вакансий - в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Не хватает продавцов, парикмахеров, поваров, воспитателей, учителей, официантов, машинистов.