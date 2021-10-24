100-летний юбилей в Твери отмечает труженица тыла Нина Широкова

Губернатор Игорь Руденя поздравил труженицу тыла со столетием.

24 октября 100 лет исполняется труженице туда Нине Широковой. Нина Федоровна является членом Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пролетарского района Твери.

Нина Федоровна родилась в деревне Андреевское Ржевского района. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, была в оккупации. В послевоенное время более 40 лет ткала волокно на 513-м заводе в Твери (Химволокно).

В свой юбилей Нина Фёдоровна получила поздравление от губернатора.

«Мы гордимся вашим поколением, ставшим символом беспримерной стойкости, мужества и преданности Родине. Вы внесли свой вклад в достижение Великой Победы, в послевоенное восстановление и развитие нашей страны. Благодарю Вас за труд на благо нашей Родины, за мирное небо над Россией», – говориться в поздравительном адресе, распространённом пресс-службой правительства Тверской области.

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