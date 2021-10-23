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Общество23 октября 2021 22:16

В Тверской области ушел из жизни архитектор-реставратор Валерий Курочкин

Об утрате сообщили коллеги
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ушел из жизни архитектор Валерий Курочкин Фото: facebook.com/kur.v.v

Ушел из жизни архитектор Валерий Курочкин Фото: facebook.com/kur.v.v

23 октября ушел из жизни известный архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России Валерий Курочкин.

Об утрате на своей странице в соцсети рассказал главный архитектор Твери Алексей Жоголев.

- Сегодня в больнице от ковида умер Валерий Курочкин, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России, внесший большой вклад в сохранение и восстановление памятников архитектуры Тверской земли. Это ужасная потеря для нас, его коллег и невыносимая боль для его близких. Выражаем соболезнование. Скорбим, - написал Алексей Жоголев.

Архитектуре Валерий Курочкин посвятил около 40 лет. На его счету - сотни восстановленных памятников архитектуры, храмов и церквей в Тверской области и по всей России.

"КП" - Тверь" выражает соболезнования родным и близким Валерия Курочкина.