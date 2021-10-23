В налоговой инспекции Тверской области с 1 по 3 ноября пристановлен прием граждан

В налоговой инспекции приостановлен прием граждан Фото: Олеся КУВАТОВА

В налоговых инспекциях Тверской области на время нерабочих дней, с 1 по 3 ноября 2021 года, приостановлен личный прием граждан. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях или направить по почте.

На сайте ФНС России налогоплательщикам доступны более 70 онлайн-сервисов. Уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др. можно через личны кабинет.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов также доступна онлайн.