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Происшествия23 октября 2021 16:49

Четверо детей и взрослый пострадали в ДТП под Тверью

Пострадавших отвезли в ДОКБ на обследование
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали пять человек

В ДТП пострадали пять человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с пятью пострадавшими произощшла 23 октября на трассе М-10 "Россия" в поселке Заволжский Калининского района.

При столкновении трех автомобилей: "Рено Сандеро", "Хендай Старекс" и грузовика "Ман" пострадал пешеход, который находился на нерегулируемом пешеходном переходе.

Также в аварии пострадали четверо детей: девочки - 2 и 8 лет и мальчики - 15 и 13 лет.

Детей доставили на обследование в ДОКБ. Водители трезвые.

Движение на участке трассы в сторону Москвы затруднено.

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ДТП на трассе М-10 под Тверью
ДТП на трассе М-10 под Тверью