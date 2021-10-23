Четверо детей и взрослый пострадали в ДТП под Тверью

В ДТП пострадали пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с пятью пострадавшими произощшла 23 октября на трассе М-10 "Россия" в поселке Заволжский Калининского района.

При столкновении трех автомобилей: "Рено Сандеро", "Хендай Старекс" и грузовика "Ман" пострадал пешеход, который находился на нерегулируемом пешеходном переходе.

Также в аварии пострадали четверо детей: девочки - 2 и 8 лет и мальчики - 15 и 13 лет.

Детей доставили на обследование в ДОКБ. Водители трезвые.

Движение на участке трассы в сторону Москвы затруднено.