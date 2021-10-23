Госавтоинспекция Тверской области проводит сплошные проверки автобусов

В Тверской области госавтоинспекторы проверяют автобусы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 15 по 21 октября, проверен 51 автобус, выявлено восесь нарушений. В частности, водители перевозили пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.